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Рианчо: «Правильно, что Джикия решил закрыть тему своего будущего в «Спартаке»

12 Февраля 2024 • 19:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
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14.02 19:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на интервью капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Ранее защитник столичного клуба рассказал, что провел беседу с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, отметив, что никакого конфликта между ними нет. Помимо этого, Джикия заявил, что больше не нужно спрашивать его о контракте.

«Правильно, что Джикия решил закрыть тему своего будущего в «Спартаке». Чем больше это обсуждается в прессе, тем больше давления оказывается на всю команду», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Рауль Рианчо ещё теги

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