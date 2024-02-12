Рианчо: «Правильно, что Джикия решил закрыть тему своего будущего в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на интервью капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Ранее защитник столичного клуба рассказал, что провел беседу с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, отметив, что никакого конфликта между ними нет. Помимо этого, Джикия заявил, что больше не нужно спрашивать его о контракте.

«Правильно, что Джикия решил закрыть тему своего будущего в «Спартаке». Чем больше это обсуждается в прессе, тем больше давления оказывается на всю команду», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.