Гордеев - о Сутормине: «Безусловно, «Сочи» усилился»

Андрей Гордеев, российский футбольный тренер оценил сделку, которая оформилась в минувшие выходные между питерским «Зенитом» и «Сочи». Речь идёт о переходе Алексея Сутормина в стан южан на правах арендного соглашения.

«Безусловно, «Сочи» усилился. И для самого Сутормина – хороший шаг. Если смотреть на его карьеру, это правильное решение. Если ты из себя что‑то представляешь, то любой переход для тебя — это вызов», - делится Гордеев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Сутормин не получал обилие игровой практики в первой части сезона будучи игроком чемпиона России. Всего у Алексея во всех турнирах 12 сыгранных матчей, в которых он отметился двумя ассистами.

Пономарёв: «Сутормин пригодится «Сочи»