В «Урале» исключили подписание Глушакова

​Полузащитника Дениса Глушакова не будет в «Урале». Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

- Глушаков где только не играл после «Спартака». Нет, мы не готовы подписать его», - цитирует Иванова Legalbet.

Напомним, Глушаков месяц находился на сборах с «Ростовом», но с ним приняли решение не подписывать полноценный контракт, и он покинул расположение команды. Последним клубом Глушакова был «Спартак» из Костромы, который он покинул в январе. За «Спартак» он провел семь матчей и сделал один результативный пас.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.