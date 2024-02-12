Московское «Динамо» уверенно обыграло австрийский клуб

Вечером понедельника столичные динамовцы на сборах в Турции играли товарищеский матч против «Санкт-Пёльтена», футбольного клуба из Австрии. Матч завершился уверенной победой команды Марцела Лички со счётом 3:1.
Дублем в составе «бело-голубых» отличился один из лидеров раздевалки коллектива Даниил Фомин. Ещё голом отличился молодой голеадор Константин Тюкавин.
Отметим, что уже завтра, 13 февраля «Динамо» вернётся после первого сбора домой в Москву. А в конце рабочей недели клубу предстоит третий, заключительный сбор команды перед возобновлением чемпионата весной, он также состоится в Турции.
Протокол игры
|12'Тюкавин Константин (0:1)
|21'Фомин Даниил (0:2)
|67'Фомин Даниил (0:3)
|(1:3) Гшвайдль Бернд70'
12 февраля.
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