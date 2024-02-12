Московское «Динамо» уверенно обыграло австрийский клуб

Вечером понедельника столичные динамовцы на сборах в Турции играли товарищеский матч против «Санкт-Пёльтена», футбольного клуба из Австрии. Матч завершился уверенной победой команды Марцела Лички со счётом 3:1.

Дублем в составе «бело-голубых» отличился один из лидеров раздевалки коллектива Даниил Фомин. Ещё голом отличился молодой голеадор Константин Тюкавин.

Отметим, что уже завтра, 13 февраля «Динамо» вернётся после первого сбора домой в Москву. А в конце рабочей недели клубу предстоит третий, заключительный сбор команды перед возобновлением чемпионата весной, он также состоится в Турции.