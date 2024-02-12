Дасаев уверен, что советская школа вратарей была одной из лучших в мире

Ринат Дасаев, экс-вратарь сборной СССР и «Спартака», заявил, что многие элитные голкиперы в мире играли по советскому методу.

«Всегда говорил, что советская школа вратарей была одной из лучших в мире. Возьмите Петра Чеха и Клаудио Таффарела из сборной Бразилии – играли по методу советских вратарей. Они мне говорили: «Мы всё взяли от вас», – приводит слова прославленного футболиста Metaratings.

Стоит отметить, что Дасаев является серебряным призёром чемпионата Европы - 1988, бронзовым медалистом Олимпиады-1980, а также двукратным чемпионом СССР. Кроме того, он включён в список ФИФА 100.