​Лоськов назвал свой самый памятный трофей

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, какой из завоёванных трофеев является для него наиболее памятным.

«Самый памятный – первое чемпионство, 2002 год. К этому титулу клуб очень долго шёл, наши руководители – Юрий Палыч, Валерий Николаевич Филатов, тот же Егорыч, Гришин. Надеюсь, если кого-то не назову, не обидятся», - слова Лоськова приведены на сайте «Локомотива».

В понедельник, 12 февраля, Дмитрий Лоськов отмечает юбилей – ему исполнилось 50 лет. В настоящий момент Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива».

Первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо» на выезде.