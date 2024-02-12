Шатов может войти в тренерский штаб Ганчаренко в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, может ли экс-игрок «шмелей» Олег Шатов войти в тренерский штаб Виктора Ганчаренко.

Напомним, на данный момент 33-летний Шатов проходит обучение в тренерской Академии РФС, а не так давно он прибыл на сбор «Урала» для прохождения стажировки.

«Он смотрит на Виктора Михайловича, стажируется, помогает, ему это интересно. Олег все может — в том числе и войти в тренерский штаб. Как закончит карьеру, так и войдет в наш штаб, если захочет», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Функционер отметил, что Шатов многое сделал для «Урала», поэтому для него всегда открыта дверь в клуб.

После 18 туров подопечные Ганчаренко находятся на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 19 набранных очков.