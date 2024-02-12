Дьяков: «Сочи» очистился – клуб скинул балласт»

Виталий Дьяков, бывший российский защитник, а ныне футбольный эксперт порассуждал о судьбе «Сочи» во второй половине сезона РПЛ. Напомним, что южане пока что главный аутсайдер первенства, но впереди ещё 12 туров и всё может измениться.

Тем более, этой зимой сочинцы неплохо обновили состав и вооружились новым главным тренером – это испанец Роберт Морено.

«Сочи» очистился — они скинули балласт, избавились от ненужных футболистов. Как мне кажется, они достойно усилились. И даже несмотря на то, что к ним пришли игроки ротации «Зенита», - делится Дьяков для Legalbet.

Напомним, что этой зимой южан покинули такие игроки как, например, Иван Игнатьев, Георгий Мелкадзе и Лука Джорджевич. Также клуб покинул опытный ветеран Кристиан Нобоа – он уехал на родину в Эквадор.

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