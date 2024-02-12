​Лоськов дал совет Баринову

Дмитрий Лоськов, член тренерского штаба «Локомотива», дал совет капитану команды Дмитрию Баринову. По мнению Лоськова, Баринову следует продолжать играть за клуб, несмотря на желание поиграть в Европе.

Недавно Баринов в интервью сказал, что хотел бы стать вторым Лоськовым.

«Я только поддерживаю его стремление. Зачем что-то ещё искать, особенно в данной ситуации, учитывая, что сейчас в мире происходит? Он здесь начал свою футбольную карьеру, и думаю, что и продолжать ему надо здесь», - слова Лоськова приведены на сайте «Локомотива».

В сезоне 2023/2024 Дмитрий Баринов провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол. На текущий момент «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.