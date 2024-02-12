​Лоськов рассказал, как к нему относится Дзюба

Член тренерского штаба «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос, уважительно ли к нему относятся более старшие футболисты команды, например, Артём Дзюба.

«Дзюба – да, как никто. Он ещё того поколения, когда старших уважали, всегда на «вы» обращается, так что многим у него нужно поучиться», - слова Лоськова приводятся на сайте «Локомотива».

Отметим, что в понедельник Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на семь очков.