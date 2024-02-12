Футболист «Рубина» Чумич: «Если Fan ID будет в Сербии, просто никто не придёт»

Никола Чумич, полузащитник казанского «Рубина», поделился мнением о Fan ID в РПЛ.
«Думаю, это одна из причин, почему в лиге не такая большая посещаемость. Но таковы правила. Если такое будет в Сербии, то просто никто не придёт», - цитирует хавбека издание «БИЗНЕС Online».
Напомним, что Чумич перебрался в стан клуба из Татарстана в сентябре 2023 года из сербской «Войводины».
В текущем сезоне чемпионата России футболист провёл 11 матчей, забил один мяч и записал в свой активе один ассист.
По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.
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