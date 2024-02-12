Бышовец: «Отношусь с пониманием к переходам к принципиальным соперникам»

Анатолий Бышовец порассуждал об одной из извечных дилемм в мировом футболе, а именно о переходе игроков в стан принципиальных соперников. В памяти тех, кто следит за российским футболом ещё свежи примеры перехода Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» и других подобных случаев.

«Отношусь с пониманием к этому. Много причин в таких трансферах могут быть объективными. Одна из них - нехватка у футболиста игрового времени в своём клубе», - говорит Бышовец Legalbet.

Также ещё одной веской причиной Бышовец назвал отношения игрока с главным тренером куба.

«Яркий пример — ситуация с Джикией в «Спартаке», - пояснил Анатолий Фёдорович.