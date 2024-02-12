Тульский «Арсенал» нацелился на хавбека «Спартака»

Опорный полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин может временно сменить клубную прописку.

Как утверждает Metaratings, в услугах 20-летнего хавбека заинтересован тульский «Арсенал», который хочет арендовать Лайкина. Сообщается, что сейчас стороны ведут переговоры по возможной аренде игрока. При этом источник отмечает, что в договоре не будет пункта о выкупе футболиста.

В текущем сезоне Лайкин появился на поле в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лайкина в 400 тысяч евро.