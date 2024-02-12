Екатеринбургский «Урал», клуб РПЛ проводит сборы в жарких ОАЭ. Однако в этот понедельник уральцы были вынуждены прервать своё тренировочное занятие – с неба внезапно пошёл сильнейший для этой ближневосточной страны град. Из-за непогоды игрокам и тренерскому штабу пришлось ретироваться в укрытие. Вот такая она иногда, зима на Ближнем Востоке.

«Массовый побег с поля через ливень и град!», - пишут в пресс-службе «шмелей».

Екатеринбургский клуб идёт во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги, подопечные Виктора Ганчаренко разместились на 12-й строчке с 19 очками, отрыв от зоны стыковых игр – всего два пункта.