​Смородская ответила, почему её не зовут в футбольные клубы

В своё время Ольга Смородская занимала должность президента в московском «Локомотиве». С тех пор Смородскую не зовут в футбольные клубы, и она знает, по какой причине.

«Потому что я независима. За моей спиной никто не стоит. Я всегда делаю то, что сама считаю нужным и полезным для дела. А такие люди неудобны», - цитирует Смородскую Sport24.

Добавим, что футбольный сезон в Российской премьер-лиге возобновится уже через восемнадцать дней – матчи ближайшего тура пройдут 1, 2 и 3 марта.

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.