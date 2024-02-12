Защитник «Сочи» заявил, что не получал предложений из Казахстана

Защитник «Сочи» Юрий Медведев сообщил, что у него не было предложений о переходе в казахстанские клубы.

- Нет-нет, мне из Казахстана никто не звонил. У меня и действующий контракт с «Сочи», - приводит слова Медведева Legalbet.

27-летний футболист является уроженцем Казахстана, но сейчас имеет гражданство Чехии. В «Сочи» он перешел в июне 2023 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Слован». Соглашение с российским клубом действует до 2026 года. В нынешнем сезоне на счету Медведева 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал одну голевую передачу. «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, набрав в 18 турах 11 очков.