Поляков видит Галактионова будущим тренером сборной России

Алексей Поляков, экс-голкипер столичного «Локомотива» порассуждал о Михаиле Галактионове, нынешнем главном тренере «железнодорожников». По его мнению, из молодого тренера в будущем может вырасти главный тренер основной сборной России.

«Конечно, он мог бы возглавить сборную. Почему нет? Некоторые эксперты считают его мягким тренером? Он сам должен доказать своей работой и результатами, что он достоин тренировать сборную», - говорит Поляков телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, у Галактионова уже есть опыт работы в сборной России, правда, в молодёжной команде. Также Михаил Михайлович работал как рулевой грозненского «Ахмата» и нижегородского «Пари НН».

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