​Смородская: «Геркус пришёл на тёплое место – почти весь чемпионский состав был мой»

Ольга Смородская высоко оценивает свою работу на должности президента московского «Локомотива». По словам Смородской, чемпионство «железнодорожников» при Илье Геркусе было завоёвано, так сказать, на её багаже.

«Геркус пришёл на тёплое место, и практически весь состав, который стал чемпионом, был мой. Если уж Геркус такой хороший руководитель, почему у него после «Локомотива» нигде не получилось? У меня бы получилось везде», - цитирует Смородскую Sport24.

Отметим, что на текущий момент «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Динамо» на поле соперника.