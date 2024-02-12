Смородская: «Салихова – жена босса, решившая, что может критиковать всех»

Экс-президент московского «Локомотива» поделилась мнением о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» – никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня», – приводит слова бывшего руководителя «железнодорожников» Sport24.

Напомним, что Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. При нём «красно-белые» стали чемпионами России, обладателями Кубка страны и победителями Суперкубка России.

22 августа 2022-го компания «Лукойл» приобрела 100% акций москвичей. Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров клуба.