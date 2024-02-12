В «Торпедо» подтвердили, что Куликова в клубе не будет

В московском «Торпедо» подтверждают, что полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов точно не перейдёт в стан «автозаводцев». Об этом говорит Александр Волнушкин, президент столичного клуба Мелбет-Первой лиги.

«Куликова в «Торпедо» не будет. Рыбчинскому мы сделали предложение – ждём ответ», - говорит Волнушкин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Куликов, как и его одноклубник Дмитрий Рыбчинский стали не нужны столичному «Локомотиву», о чём ранее говорил Михаил Галактионов, главный тренер команды.

Ранее СМИ связывали Куликова с переходом в ещё один московский клуб - «Родину».