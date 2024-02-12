Олич: «Решать Чалову, но «Зенит» - лучшая команда России за последние 10 лет»

Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос, мог ли бы он посоветовать нападающему Фёдору Чалову перебраться в «Зенит».

«Чалов – взрослый человек, решать только ему. Но «Зенит» – лучшая команда России за последние 10 лет. Конечно, болельщики любят свою команду, но игрок должен выбирать: хочет ли он выступать на высоком уровне», - цитирует Олича Metaratings.

Отметим, что действующий контракт Фёдора Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 календарного года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «армейцев» 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, а ЦСКА – восьмое.