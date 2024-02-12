Чалов может проститься с ЦСКА

Лидер ЦСКА Фёдор Чалов может покинуть родной клуб. Ситуация в общем-то не нова. Подобное когда-то происходило и в более стабильные времена. Уход того же Андрея Тихонова в разгар сезона 2000 года чем не пример для данной темы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о вероятности ухода Чалова из ЦСКА.

На распутье

Контракт Фёдора Чалова с армейским клубом истекает даже не по окончании нынешнего чемпионата, а только 31 декабря. Но планка интереса к неординарному российскому игроку поднята заблаговременно. Сейчас у уроженца Москвы три варианта продления карьеры, начиная с 2025 года. Словно богатырь из знаменитой картины, Фёдор выбирает путь, по какому ему пойти, чтобы выжить максимально в игровом, да и в финансовом плане: остаться в ЦСКА, переехать в Санкт-Петербург или снова попробовать себя в зарубежном чемпионате.

Каждый играет на себя

Агент 25-летнего Чалова просит для своего подопечного 3 миллиона евро зарплаты в год плюс 4 миллиона в качестве бонуса за подписание. Отметим, что сейчас размер заработной платы Фёдора составляет около 1,2 млн евро в год. У «Зенита» с финансами полегче, и главный газпромовский клуб России предлагает 3,5 миллиона в год. Плюс немаловажное значение в этой истории имеет фактор перехода Кругового из «Зенита» в стан ЦСКА. Чалов же не прочь попытать счастье за границей. Годы уходят. Это сейчас ты в самом оптимальном игровом возрасте и когда, если не сегодня, рискнуть и отведать заграничного «медку» в именитом клубе. Поэтому агент Чалова настаивает на сумме выкупа для европейских клубов в размере 6 млн евро. Вот здесь и расходятся желания и возможности одной и другой стороны, армейцы не хотят вложиться по максимуму в футболиста, который в скором времени может уйти, не компенсировав расходы.

Гинер умеет убеждать

С 8 лет Чалов находится в обойме армейского клуба. В 2006 он перешел из «Юного динамовца» в школу ЦСКА. И из родных стен он отлучался лишь в 2022-м в швейцарский «Базель». Несмотря на достаточный период до завершения контракта, в январе с тренировочного сбора Фёдор был вызван в офис клуба для личной беседы с Гинером. Руководитель ЦСКА в футбольных кругах известен тем, что умеет убеждать и добиваться своего. Всё-таки уже более двадцати лет на этом посту, и именно при нём армейцы добились максимальных результатов как на российском, так и на европейском уровне в своей вековой истории.

Свободный агент

Через пять месяцев Фёдор может заключать соглашение на правах свободного агента. Времени остаётся не так много. Этот фактор заставляет заинтересованные стороны действовать на опережение. Развязка этой истории не за горами.

Достижения Чалова

Клуб Сезон Достижения ЦСКА 2016 – 2023 Серебряный призер РПЛ 2016/2017, 2017/2018, 2022/2023, Обладатель Кубка России-2022/23, Обладатель Суперкубка России 2018 г. 186 матчей, 72 гола Сборная России 2019 – 2023 6 игр, 1 гол «Базель» 2022 14 игр, 4 гола

Константин Лицин