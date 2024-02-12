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Голкипер «Сочи» Рудаков: «Наш тренер прямо-таки живёт футболом»

12 Февраля 2024 • 18:03 Комментировать

Голкипер текущего аутсайдера РПЛ, «Сочи» Максим Рудаков выразил надежду, что перемены в команде оставят её в элите российского футбола.

«Наш тренер прямо‑таки живёт футболом, тактикой. И команда на глазах меняется по картинке игры, по интенсивности. Я думаю, всё будет в порядке», - говорит Рудаков для «Чемпионата», добавив, что его клуб сейчас в активной фазе подготовки и игроки сделают всё, чтобы остаться в РПЛ.

Напомним, что по итогу 18 туров текущего сезона сочинцы остановились лишь на 16-м, последнем месте турнирной таблицы РПЛ. В прошедшем декабре клуб возглавил испанский специалист Роберт Морено.

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