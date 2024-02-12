​Смородская – о критике фанатов «Локомотива»: «Если честно, мне плевать»

Ольга Смородская высказалась по поводу своей работы на должности президента «Локомотива».

Смородская сказала, в её работе были провальные моменты, но положительных решений было больше. По словам Ольги, её не интересует мнение болельщиков о том, что период её управления был тёмным временем для клуба.

«Если честно, мне плевать, почему они так думают. Болельщики читают прессу и складывают своё мнение, опираясь на какие-то сомнительные заголовки. Мне все равно, пусть думают, что хотят. Скажите, кто отработал на посту президента «Локомотива» лучше, чем я?» - слова Смородской приводит Sport24.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.