32-летний хавбек Ян Казаев перебрался в «Челябинск». О переходе опытного игрока центра поля в своих медиаресурсах сообщает пресс-служба клуба с Южного Урала. Контракт с новым клубом футболист подписал до конца 2024 календарного года.

Казаев в этом сезоне сыграл за балтийцев всего лишь в 11 матчах официального статуса. В них хавбек результативными действиями не отмечался.

В калининградском клубе Ян находился пятый год – с лета 2019 года. Ранее игрок защищал цвета таких клубов как «Сочи», «Томь», «Тосно», «Химки», «Таганрог» и питерское «Динамо». Является воспитанником петербургской «Смены».