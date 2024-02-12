​«Мог играть в лучшей команде Европы»: Олич высказался об Акинфееве

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о голкипере Игоре Акинфееве. Как известно, хорват в своё время был и одноклубником, и тренером Акинфеева.

По словам Олича, уже в начале периода в ЦСКА было понятно, что Акинфеев войдёт в число лучших голкиперов России.

«Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы», - цитирует Олича Metaratings.

В настоящий момент ЦСКА готовится ко второй части сезона. После восемнадцати сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.