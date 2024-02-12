Непомнящий: «У Пиняева стало меньше простора»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

По мнению специалиста, Пиняев показывает достойную игру, но к его стилю уже приспособились соперники.

«Не считаю, что его прогресс как-то застопорился. Просто он оказался в новой для себя среде, в большой команде. «Железнодорожники» привыкли доминировать над соперниками, поэтому у Пиняева стало меньше простора», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В этом сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять ассистов.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в Российской премьер-лиге, сумев заработать 31 балл.