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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: Глушаков может подойти командам РПЛ

12 Февраля 2024 • 16:43 Комментировать
Ростов
...
Астана
17.02 14:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о будущем экс-капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

Ранее стало известно, что «Ростов» не будет подписывать контракт с Глушаковым, который проходит сборы вместе с командой.

«Если в РПЛ Глушаков «Ростову» не понравился, я думаю, что он может спокойно играть в Первой лиге. У него уже возраст, а в ФНЛ может еще многим подойти, возможно, даже командам из высшей лиги», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Первую половину сезона 37-летний Глушаков провел в костромском «Спартаке», за который сыграл в семи матчах и оформил один ассист. В настоящий момент хавбек является свободным агентом.

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Ростов Александр Тарханов Денис Глушаков ещё теги

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РОСТОВ АСТАНА
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