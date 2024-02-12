Тарханов: Глушаков может подойти командам РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о будущем экс-капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

Ранее стало известно, что «Ростов» не будет подписывать контракт с Глушаковым, который проходит сборы вместе с командой.

«Если в РПЛ Глушаков «Ростову» не понравился, я думаю, что он может спокойно играть в Первой лиге. У него уже возраст, а в ФНЛ может еще многим подойти, возможно, даже командам из высшей лиги», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Первую половину сезона 37-летний Глушаков провел в костромском «Спартаке», за который сыграл в семи матчах и оформил один ассист. В настоящий момент хавбек является свободным агентом.