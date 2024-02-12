Лоськов рассказал, почему не поиграл в Европе

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос, почему не отправился в Европу в свои лучшие годы.

«А кто ко мне может обращаться? Не было такого. Раньше и агентов-то столько не было. Может, к руководителям и поступали какие-то предложения, но они решили об этом не говорить», — приводит слова Лоськова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что доволен проведенной карьерой в «Локомотиве».

Напомним, Лоськов завершил карьеру футболиста в 2017 году. Стоит сказать, что 12 февраля Лоськову, входящему в тренерский штаб «Локомотива», исполнилось 50 лет.

После 18 туров «железнодорожники» занимают четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко.