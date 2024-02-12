​Мостовой: «Месси даже не знает, где Россия находится»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой призывает не называть молодых игроков из России «русскими Месси», когда он провели несколько качественных матчей. По словам Мостового, такими фразами лучше не бросаться, ведь они представляют собой осквернение фамилий великих.

«Не стоит сравнивать с великими футболистами и осквернять их фамилии. Сами игроки не сравнивают себя с ними, потому что понимают разницу – это небо и земля. А Месси даже не знает, где Россия находится», - цитирует Мостового Metaratings.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Прошлым летом звёздный аргентинец подписал с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2025 календарного года.

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