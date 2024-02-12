Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался на тему интереса «Зенита» к защитнику Дмитрию Скопинцеву.

- Писали, что Скопинцевым интересуется «Зенит». Верите в это?

- Верю. Это добротный, быстрый игрок. Левая нога очень хорошая. Есть дриблинг. Он может отдать нацеленную передачу с фланга. «Зенит» просто так предложений делать не будет. Я бы на месте «Динамо» не отпускал бы его в Питер. Почему его надо отдавать «Зениту»? Пусть найдут другого футболиста. Как российский левый защитник он лучший на данный момент.

- Сильнее Тикнизяна?

- А чем Наир лучше? Ну и что, что он забивает? Отдайте его в «Факел». Он будет забивать? Все зависит от партнеров.

Елена Григорьевская