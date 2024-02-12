Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах клуба, уходе Даниил Лесового и многом другом.

- Как оцениваете зимнее трансферное окно для «Динамо»?

- Пока, видимо, «Динамо» еще не нашло подходящие кандидатуры для приобретения, а так по составу во всех линях более-менее все в порядке. Какое-то усиление, думаю, будет. В целом контрольные матчи на сборах показывают, что команда побеждает и неплохо выглядит.

- То есть и без усиления «Динамо» по силам удержать третье место?

- Да. Но было бы лучше кого-то купить. Это должен быть качественный футболист. Если это будет иностранец, он должен быть на голову выше наших ребят.

- Как вы отнеслись к уходу Лесового в «Маккаби»?

- Это хороший игрок. Мне очень нравится его нестандартная техника. Умный парень. Но его выбила травма. Он перестал попадать в состав. Поэтому его решили отдать ради игровой практики.

- У него в «Маккаби» есть перспективы?

- Почему нет? Ему нужно доверие тренера и подход, потому что все личности разные.

- Какие позиции в «Динамо» считаете проблемными?

- Сильных проблем нет. Но я бы посоветовал взять центрального защитника с хорошей скоростью, потому что команда играет в атаку и при ее срыве быстрый нападающий убежит от центрального защитника. В том сезоне мы это видели. Должен быть хотя бы один скоростной защитник, чтобы если надо, он мог догнать форварда.

- Если «Динамо» не сумеет удержать третью строчку, для вас это будет провалом?

- Трудно сказать. Всегда хочется занять высокое место. В «Динамо» часто меняются тренеры. То один, то другой. Какая-то чехарда. Дайте тренеру поработать год-два-три, чтобы он подобрал под себя коллектив.

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- Вам нравится, как работает Личка?

- Да. Позитивный человек. Держит коллектив в нормальном русле. «Динамо» он подходит по философии. Просто ему надо еще немного времени, чтобы он подобрал под себя футболистов и выстроил свою игру, а то у нас хотят взять тренера, и чтобы он в первый год стал чемпионом. Хотя состав сейчас неплохой. Но конкурировать с «Зенитом», конечно, сложно. А вот со «Спартаком», «Краснодаром» можно. Бюджет определяет твое место в таблице.

- Кого выделите, как лучшего игрока «Динамо» в этом сезоне?

- Тюкавина. Хорошо, что он переподписал контракт. Это парень – гол. Очень умный.

Елена Григорьевская