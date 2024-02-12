Сергеев: «От игры к игре прибавляем»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о форме команды перед возобновлением сезона.

«От игры к игре прибавляем, а когда игр много, делать это легче. Между игроками уже есть взаимопонимание, тренерский штаб будет выбирать, кого ставить на первую официальную игру и далее», — приводит слова Сергеева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Первую часть сезона «Зенит» завершил на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 турах.

Первым соперником «Зенита» после зимней паузы станет московский «Спартак». Игра между командами пройдет в начале марта.