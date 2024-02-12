​Салихова критикует «Спартак»

Зарема Салихова продолжает критиковать «Спартак» из-за ситуации с Георгием Джикией. За последнее время футболист сделал несколько заявлений на тему своего будущего. Ранее агент Джикии заявил, что контракт игрока продлён не будет, если Гильермо Абаскаль останется на тренерской скамейке.

«Вместо того, чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нём, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковёр», - цитирует Салихову Metaratings.

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отметила, что теперь, во второй части сезона, каждое действие Джикии на поле будет рассматриваться под микроскопом. При этом Салихова считает, что это на руку руководителям «красно-белых», ведь фокус сместится на Джикию с Дуарте.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита».

Абаскаля уволят из «Спартака» - прогноз Заремы Салиховой