Сергеев: Приятно, что «Зенит» выиграл Кубок равноправия

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы на Кубке равноправия.

«Приятно, что победили. У нас были хорошие соперники — и катарская команда, и «Шанхай» со Слуцким. Впереди — «Сантос». Думаю, это хороший турнир», — приводит слова Сергеева официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, в первом туре «Зенит» одолел «Аль-Духаиль» со счетом 2:0, а во втором туре разгромил команду Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» (6:0). Благодаря таким результатам санкт-петербургский коллектив досрочно выиграл Кубок равноправия.

Последний матч на турнире «Зенит» проведет 13 февраля против бразильского «Сантоса».