В «Торпедо» сообщили об интересе к игроку «Спартака» Зорину

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался об интересе московского клуба к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

По словам Волнушкина, 19-летний футболист действительно интересен «Торпедо», однако «автозаводцы» не намерены брать игроков в аренду без права выкупа.

«Зорин присутствует в нашем шорт-листе. Но надо понимать, что если мы берём футболиста в аренду, то обязательно с правом выкупа. «Торпедо» смотрит в долгосрочную перспективу, а не на полсезона-сезон», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за первую команду «Спартака» Зорин успел провести шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.