Балахнин объяснил, почему «Ростов» не подписал Глушакова

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на информацию о том, что «Ростов» не будет заключать трудовой договор с Денисом Глушаковым.

«Не удивлен такому решению. Все-таки Глушаков вообще не подходит под ту концепцию, которую выбрал тренерский штаб и руководство клуба. Денису, при всем к нему уважении, уже 37 лет», — приводит слова Балахнина «ВсеПроСпорт».

По мнению специалиста, Глушаков не способен выдерживать тот объем работы, который требует Карпин. Балахнин считает, что хавбеку лучше сосредоточиться на командах, которые находятся во второй части таблицы РПЛ.

Напомним, первую часть сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке», за который сыграл в семи матчах и сделал один ассист.