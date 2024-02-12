«Спартак» не будет зимой покупать нового вратаря

Столичный «Спартак» не планирует приобретать нового голкипера в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, «красно-белые» не будут приглашать нового вратаря этой зимой. Сообщается, что «Спартак» ищет усиление вратарской позиции. При этом источник отмечает, что клуб может изменить планы, если кто-то из обоймы получит травму.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры по возможному переходу Ильи Помазуна («Урал»), Станислава Агкацева («Краснодар») и Ильи Лантратова («Локомотив»).

По итогам 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.