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«Спартак» не будет зимой покупать нового вратаря слухи

12 Февраля 2024 • 15:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
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14.02 19:30

Столичный «Спартак» не планирует приобретать нового голкипера в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, «красно-белые» не будут приглашать нового вратаря этой зимой. Сообщается, что «Спартак» ищет усиление вратарской позиции. При этом источник отмечает, что клуб может изменить планы, если кто-то из обоймы получит травму.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры по возможному переходу Ильи Помазуна («Урал»), Станислава Агкацева («Краснодар») и Ильи Лантратова («Локомотив»).

По итогам 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - зима 2024

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