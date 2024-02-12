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«Трансфер Сутормина из «Зенита» можно расценивать как помощь «Сочи» для борьбы за выживание» — Лепёхин

12 Февраля 2024 • 14:45 Комментировать
Сочи
...
Нефтчи
15.02 14:00

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал переход полузащитника Алексея Сутормина из санкт-петербургского клуба в «Сочи».

30-летний футболист вторую часть сезона проведет в стане южан на правах аренды.

«Думаю, что трансфер Сутормина из «Зенита» можно расценивать как помощь «Сочи» для борьбы за выживание, так и просто уход далеко не основного футболиста», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

При этом эксперт отметил, что к Сутормину не было претензий, когда он выходил на поле в составе «Зенита».

В нынешней кампании 30-летний футболист сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых оформил два ассиста.

В текущем сезоне Сутормин провёл 12 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Алексей Сутормин Константин Лепёхин ещё теги

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СОЧИ НЕФТЧИ
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