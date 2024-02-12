Адиев: «Допускаю, что в ближайшее время могу вернуться в Россию»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ранее работавший в «Ахмате», «Анжи» и нижегородской «Волге», допустил своё возможное возвращение в Россию.

По словам специалиста, ему поступают предложения о работе из российских клубов, однако сейчас он полностью сконцентрирован на предстоящих стыковых матчах сборной Казахстана за право сыграть на чемпионате Европы в 2024 году.

«Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту», — цитирует Адиева Sport24.

Напомним, в 1/2 финала стыкового этапа сборная Казахстана встретится с командой Греции. Эта игра состоится 21 марта.