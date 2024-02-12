Лоськов рассказал, как едва не погиб вместе с бывшим президентом «Шахтёра»

Дмитрий Лоськов, ассистент главного тренера московского «Локомотива», вспомнил, как чуть не лишился жизни в 1995 году.

Напомним, что в результате взрыва на стадионе в Донецке погиб экс-президент «Шахтёра» Ахать Брагин.

«Когда приехали на стадион, игра уже началась. И только я начал выходить, раздался взрыв – буквально в пяти метрах от нас. Спасло то, что взрывная волна с сектора пошла на его машину», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

К слову, сегодня, 12 февраля, Лоськову исполнилось 50 лет.

«Локомотив» после 18 туров в чемпионате России располагается на четвёртой позиции, имея в своём активе 31 очко. После зимнего перерыва матчи РПЛ возобновятся в марте.