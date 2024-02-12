Агент Букари: «Осман не покинет «Црвену Звезду» этой зимой»

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщил, что 25-летний футболист не покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к ганскому игроку проявляет нынешний лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар».

«Осман не покинет «Црвену Звезду» этой зимой, он остаётся. «Краснодар»? Посмотрим, что будет летом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Букари провёл за «Црвену Звезду» 23 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 7,5 миллионов евро.