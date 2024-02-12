Кечинов: Абаскаль не будет выпускать игрока, который слабее Джикии

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием об игровом времени защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«На месте Джикии сейчас Дуарте и Бабич. Они выглядели в конце прошлого года не слабее Джикии. Не стоит забывать, что тренер сам себе не враг. Он не будет ставить центрального защитника, который слабее Джикии», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Как считает эксперт, Абаскаль не будет обращать внимание на какие-то конфликты, и если Джикия будет сильнее партнеров, то он будет играть.

В текущей кампании 30-летний Джикия выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.