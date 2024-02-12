Андрей Мостовой: «В «Зените» португалоговорящих игроков стало больше, чем русских, не мы решаем»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о наличии большого количества португалоговорящих игроков в петербургском клубе.

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушёл в эту сферу – ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем, и не мы решаем, как комплектовать команду», – цитирует «Известия» хавбека «сине-бело-голубых».

Добавим, что Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провёл за команду 123 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на ещё один сезон. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.