Джикия: «За последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией»

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Ранее футболист заявил, что между ним и тренером нет никаких конфликтов.

«Что дальше? Могу сказать, что за последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке» и это я покажу на поле», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник сыграл в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки. Контракт Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом.

После 18 туров «Спартак» находится на пятой позиции в РПЛ, набрав 30 очков.