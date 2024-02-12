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Семшов: «Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»

12 Февраля 2024 • 14:10 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов высказался о переходе полузащитника петербургского клуба Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

По мнению эксперта, Сутормин поступил правильно, согласившись сменить команду, так как в «Сочи» он сможет получать больше игровой практики.

«Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Также Семшов не стал называть период выступлений Сутормина за «Зенит» провальным, отметив, что не всё зависело от самого футболиста из-за слишком большой конкуренции в команде.

В текущем сезоне 30-летний Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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