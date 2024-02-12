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Джикия — о разговоре с Абаскалем: Конфликта нет, все настроены на работу

12 Февраля 2024 • 14:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
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14.02 19:30

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о разговоре с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что сейчас хочется сосредоточиться на футболе и действовать только в интересах «Спартака».

Напомним, ранее Джикия заявил, что, по его мнению, он не проходит в состав «Спартака» не по игровым причинам.

В текущем сезоне 30-летний защитник появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги

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