Экс-игрок «Ахмата» Марат Быстров оценил вклад Кадырова в развитие спорта в Грозном

Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров поделился мнением о главе Чечни Рамзане Кадырове.

«Я четыре года в Грозном, и удалось увидеть его один раз всего лишь. Он присутствовал на нашей тренировке, и я был очень рад, что он приехал к нам. Он такой позитивный человек, всегда шутит. Любит спорт, сам занимается им и большое время уделяет развитию спорта», – приводит слова экс-игрока грозненского клуба «Вечерний Магнитогорск».

Напомним, что Быстров выступал за «Ахмат» с 2020 по 2024 год. Всего Марат провёл за клуб 83 матча и отметился двумя результативными передачами.

Сейчас он выступает за казахстанскую «Астану», в которую перебрался на правах свободного агента.