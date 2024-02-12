У Джикии состоялся разговор с Абаскалем

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговоры с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

- Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь, - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Напомним, агент Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. Ранее агент игрока Вадим Шпинёв заявил, что контракт не будет продлен, если Абаскаль продолжить возглавлять команду.

Джикия пополнил состав «Спартака» в 2017 году и выиграл с клубом чемпионат России, Суперкубок и Кубок страны.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.