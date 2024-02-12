Ловчев - о тренере «Спартака»: «Ничего не добился, но будет задвигать нам свои требования»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

- Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить, - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ветеран намекает на то, что именно по этой причине в составе столичной команды не находится места для капитана, защитника Георгия Джикии.

Абаскаль был назначен в «Спартак» летом 2022 года. До этого он тренировал швейцарский «Базель». В первом сезоне под его руководством «Спартак» занял третье место. В нынешнем сезоне московский клуб идёт на пятом месте в чемпионате России. Отрыв от первого места составляет восемь очков.

2 марта в рамках 19-го тура РПЛ «красно-белые» встретятся с «Зенитом».